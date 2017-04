Rusko poprelo sťahovanie armády k hranici so Severnou Kóreou

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 21. apríla (TASR) - Ruské úrady popreli správy o tom, že presúvajú vojenské jednotky smerom k hranici so Severnou Kóreou v čase rastúceho napätia na Kórejskom polostrove.Hovorca ruského Východného vojenského okruhu Alexandr Gordejev vysvetlil, že sťahovanie ťažkej techniky, ktorého zábery sa začali šíriť v sociálnych médiách, je súčasťou. Hovorcove slová priniesla agentúra AP s odvolaním sa na agentúru Interfax.Armádna technika sa podľa neho sťahovala z miesta predchádzajúcich manévrov. Gordejev tiež poprel akékoľvek prepojenie so severokórejským jadrovým programom.Sťahovanie techniky označil za naplánované aj podpredseda branno-bezpečnostného výboru hornej komory ruského parlamentu Franc Klincevič. Pre agentúru RIA Novosti poprel ako špekulácie správy, ktoré by naznačovali, že Rusko sa pripravuje na možný americký útok na Severnú Kóreu.