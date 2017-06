Rusko preveruje informácie o možnej smrti vodcu Islamského štátu

Abú Bakr Baghdádí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 16. júna (TASR) - Ruské ministerstvo obrany preveruje informácie o smrti vodcu džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) Ibrahíma abú Bakra al-Baghdádího pri nedávnom nálete ruských lietadiel na južné predmestie sýrskeho mesta Rakka.Terčom náletu, ktoré ruské lietadlá podnikli 28. mája, bolo veliteľské stanovište, kde sa údajne konala porada vodcov IS ohľadom ústupu ozbrojencov IS z Rakky cez tzv. južný koridor, spresnila s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany agentúra RIA Novosti.Podľa informácií, ktoré sú ešte stále preverované prostredníctvom rôznych kanálov, sa na stretnutí zúčastnil aj vodca IS Ibrahím abú Bakr al-Bagdádí. V správe ministerstva sa uvádza, že Bagdádí pri nálete podľa všetkého zahynul.