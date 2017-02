Rusko s privatizáciou svetového producenta diamantov Alrosa ešte počká

Foto: novinky.cz Foto: novinky.cz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 17. februára (TASR) - Ruský producent diamantov Alrosa nebude sprivatizovaný skôr ako v budúcom roku. Povedal to tento týždeň štátny tajomník ruského ministerstva financií Alexej Mojsejev. Spoločnosť je zahrnutá do privatizačného programu na najbližšie tri roky, pričom sa objavili dohady, či by sa tak nemalo stať už tento rok.odpovedal Mojsejev na otázky novinárov, či by k predaju mohlo dôjsť už v roku 2017.Ruská vláda začiatkom februára schválila trojročný program privatizácie štátneho majetku. Premiér Dmitrij Medvedev si od neho sľubuje približne 18 miliárd rubľov (295,55 milióna eur) do štátneho rozpočtu. Program počíta so znížením podielov štátu v niektorých významných firmách, medzi nimi napríklad v lodiarskej spoločnosti Sovcomflot, banke VTB či v spomínanej Alrose, ktorá je najväčším producentom diamantov na svete. V Alrose by mal podiel štátu klesnúť na približne 29 %, zatiaľ čo v prípade Sovcomflotu a VTB sa počíta so znížením podielu štátu na 25 %.