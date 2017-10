Rusko tvrdí, že za dva dni zabilo v Sýrii pri náletoch 300 islamistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 3. októbra (TASR) - Ruské letectvo za posledné dva dni počas svojich náletov na východe Sýrie zabilo viac než 300 príslušníkov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) a zranilo ich ďalších 170. Informovala dnes o tom agentúra DPA s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany.Medzi zabitými je aj jeden poľný veliteľ pochádzajúci z Kazachstanu a asi 40 ozbrojencov pôvodom zo severného Kaukazu, spresnil hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.Agentúra DPA pripomenula, že ruské vedenie už viackrát vyslovilo obavy v súvislosti so zapojením sa občanov bývalých sovietskych republík do bojov občianskej vojny v Sýrii a v konflikte v Iraku, kde bojujú na strane islamistických extrémistov.Ruský prezident Vladimir Putin informoval, že v jednotkách IS bojuje zrejme okolo 10.000 ľudí z bývalého Sovietskeho zväzu.Tohtotýždňové nálety ruských lietadiel sa sústreďovali na východný breh rieky Eufrat, uvádza sa vo vyhlásení ruského rezortu obrany.Konašenkov podľa agentúry TASS dodal, počas náletov bol zlikvidovaný bol aj "mobilný tím ostreľovačov IS". Zničené boli aj tri veliteľské stanovištia, deväť obranných postavení, osem tankov, tri samohybné delá, 17 terénnych áut so zabudovaným guľometom a štyri sklady so strelivom.