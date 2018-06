Rusko zavedie odvetné clá na vybrané americké produkty

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Moskva 20. júna (TASR) - Rusko reaguje na americké clá na oceľ a hliník vlastnými dodatočnými clami na vybrané produkty. Oznámil to v utorok (19.6.) minister hospodárstva Maxim Oreškin a poukázal pritom na práva Ruska ako člena Svetovej obchodnej organizácie (WTO).Nové clá začnú platiť už čoskoro, dotknú sa však iba tovarov, pre ktoré existuje domáca alternatíva. Oreškin neuviedol žiadny príklad.Americký prezident Donald Trump v marci schválil 25-percentné sankčné clá na oceľ a 10-percentné na hliník. Niektoré krajiny, okrem iného členské štáty EÚ, boli z toho spočiatku vyňaté. Od začiatku júna však platia aj pre EÚ. Európa na to zareagovala odvetnými clami na americké produkty, napríklad, whiskey, džínsy a motocykle.Nové americké clá sa dotkli aj Mexika a Kanady, ktorá je najväčším dodávateľom ocele do USA. Všetky krajiny považujú tieto clá za nezlučiteľné s pravidlami WTO.