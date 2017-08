Ruský Lukoil má záujem o zvýšenie podielu na tureckom trhu s palivami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 15. augusta (TASR) - Turecký trh s palivami je napriek problémom v poslednom období pre ruský ropný koncern Lukoil naďalej atraktívny a spoločnosť má záujem zvýšiť na ňom svoj podiel. Pre turecké médiá to povedal viceprezident Lukoilu Vadim Vorobjov.povedal Vorobjov s tým, že momentálne ruská firma kontroluje približne 5 až 6 % tohto trhu.Tento podiel by chcela zvýšiť a uskutočniť to chce najmä prostredníctvom spolupráce s ďalšími spoločnosťami pôsobiacimi na tureckom trhu. V týchto dňoch začala rokovania s azerbajdžanskou ropnou firmou SOCAR o prípadnej akvizícii niektorých aktív tretích firiem v Turecku.Do dnešných dní investovala ruská spoločnosť do tureckého trhu s palivami približne 1 miliardu USD (847,67 milióna eur). Ako však Vorobjov dodal, pre legislatívne zmeny v Turecku, ale aj pokles cien ropy a súčasné sankcie USA voči Moskve sa nedá očakávať, že v najbližších troch až štyroch rokoch bude objem investícií Lukoilu v Turecku rásť.