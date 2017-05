Ruský rezort vnútra prešetruje falošné diplomy kandidátov do Dumy

Štátna Duma v Moskve, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 29. mája (TASR) - Ruské ministerstvo vnútra vedie vyšetrovanie vo veci falošných vysokoškolských diplomov, ktoré volebnej komisii ako doklad o dosiahnutom vzdelaní predložilo 21 kandidátov posledných volieb do dolnej komory parlamentu, Štátnej dumy.Prípadom sa zaoberá aj moskovská prokuratúra, informovala dnes agentúra RIA Novosti.V kauze koná aj poslanec vládnej strany Jednotné Rusko Anton Gorelkin, ktorý dnes oznámil, že koncom júna v parlamente predloží návrh zákona o sprísnení trestno-právnej zodpovednosti za použitie a šírenie falošných diplomov o dosiahnutom vzdelaní. Malo by sa to týkať najmä tých profesií, ktoré sú spojené zo zodpovednosťou za ľudský život, napr. lekárov či pilotov lietadiel.konštatoval poslanec, ktorého iniciatíva má podľa agentúry TASS podporu ministerstva školstva a vedy.napísala vo svojej reakcii na poslancov návrh ministerka školstva Oľga Vasiľjevová. Upozornila však, že navrhovanie zmien v trestnom zákonníku je mimo kompetencií jej rezortu.