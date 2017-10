Ruským športovcom by mali zakázať štart v Pjongčangu, tvrdí šéf iNADO

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 12. októbra (TASR) - Rusko by mali vylúčiť z budúcoročných zimných olympijských hier v Pjongčangu. Tvrdí to Joseph de Pencier, šéf exekutívy Inštitútu národných antidopingových organizácií (iNADO).Kanadský funkcionár pre denník Süddeutsche Zeitung povedal, že Medzinárodný olympijský výbor sa dostatočným spôsobom nevysporiadal s dopingovou minulosťou Ruska a všetci ruskí športovci mali dostať zákaz štartovať na vlaňajších OH v Riu de Janeiro. De Pencier navrhuje v súvislosti so ZOH 2018 plošný zákaz pre všetkých ruských reprezentantov." uviedol de Pencier.