Ružomberok prehral na pôde FC Everton, rozhodol kapitán Baines

Na snímke Wayne Rooney (Everton) počas prvého zápasu 3. predkola Európskej ligy vo futbale FC Everton - MFK Ružomberok na futbalovom štadióne Goodison park v Liverpoole 27. júla 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Odvetný duel je na programe vo štvrtok 3. augusta na Liptove.



3. predkolo Európskej ligy UEFA 2017/2018 - 1. zápas:

FC Everton - MFK Ružomberok 1:0 (0:0)

Gól: 65. Baines. ŽK: Kupec, Haskič (obaja MFK). Rozhodoval: Kabakov (Bul.).



zostavy a striedania:

FC Everton: Stekelenburg - Martina, Keane, Williams, Baines - Klaasen (86. Davies), Gueye, Schneiderlin - Calvert-Lewin (62. Ramirez), Rooney, Mirallas (82. Mirallas)

MFK Ružomberok: Macík - P. Maslo, J. Maslo, Kružliak, Kupec - Takáč (72. Kostadinov), Qose, Kochan - Daniel, Haskič (83. Lačný), Gál-Andrezly (88. Gerec)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 27. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok prehrali vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 v Liverpoole s domácim FC Everton 0:1. Jediný gól stretnutia strelil v 65. minúte kapitán anglického klubu Leighton Baines.Ako prví sa k ohrozeniu súperovej bránky dostali domáci, keď po zlom odkope kapitána Kružliaka musel pred číhajúcim Mirallasom aktobatickým zákrokom odvrátiť loptu do bezpečia brankár Macík. Everton mal v prvom polčase veľkú územnú prevahu, ale nič z nej nevyťažil. Ružomberčania sa postupne otriasli z počiatočnej nervozity, prestali strácať lopty v strede poľa a umne napádali rozohrávku súpera. Na hre domácich bolo vidno, že je to pre nich prvý súťažný zápas v novej sezóne. Málo využívali krídelné priestory a hru sa snažili tlačiť cez prehustený stred obrany. Prvú strelu na bránku MFK vyslal po polhodine hry Rooney, ale po prihrávke od Calverta-Lewina zakončil z päťky veľmi nedôrazne. Následne sa Rooney zmenil na nahrávača, narážačkou vysunul Klaasena, ten však namieril len do bočnej siete Macíkovej bránky. Potom sa smerom dopredu osmelili aj hostia, keď po zbytočnej strate v podaní stopéra Williamsa sa k lopte dostal Daniel a jeho prízmenú strelu vyrazil Stekelenburg na roh.Ružomberok aj po zmene strán pokračoval v sympatickom výkone a naďalej bol domácemu favoritovi vyrovnaným súperom. V 56. minúte mohli ísť Liptáci do prekvapujúceho vedenia, keď po štandardnej situácii poslal loptu do šestnástky Takáč a prudkú hlavičku Jána Masla reflexívnym zákrokom vytlačil Stekelenburg na brvno. Veľká šanca hostí bola signálom pre trénera Koemana, aby oživil hru striedaniami. Na trávnik poslal Ramireza, ktorý rozhýbal statickú hru Evertonu. Po jeho aktivite zahrávali domáci roh, Daniel odhlavičkoval loptu len na kopačky kapitána Bainesa. Ten z voleja namieril do priestoru bránky, lopta sa odrazila práve od Daniela a skončila za chrbtom bezmocného Macíka - 1:0. Vedúci gól domácich upokojil a povzbudil ich do ďalšej ofenzívnej aktivity. V 70. minúte nechal Mirallas vyniknúť Macíka, ktorý reflexívnym zákrokom zneškodnil sľubný pokus belgického útočníka. V 85. minúte mohol vyrovnať striedajúci Lačný. Loptu mu hlavou priťukol Ján Maslo, ale nedôrazný pokus nového muža na ihrisku išiel len do náruče pripraveného Stekelenburga. Napriek viacerým dobrým príležitostiam súpera už Ružomberčania neinkasovali a do domácej odvety tak pôjdu s prijateľným jednogólovým mankom.