Ryanair plánuje v najbližších mesiacoch znížiť ceny leteniek

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 24. júla (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair dnes oznámila, že v najbližších mesiacoch zníži ceny leteniek o 9 %. Tým ešte vystupňuje tlak na svojich rivalov na európskom trhu letov na kratšie vzdialenosti, na ktorom panuje tvrdý konkurenčný boj.Ryanair, najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe z hľadiska počtu cestujúcich, pomohla stlačiť ceny leteniek v uplynulých dvoch rokoch zvýšením svojej prepravnej kapacity o 33 % alebo 30 miliónov miest.Jej nízkonákladoví rivali EasyJet a Wizz Air v predchádzajúcich týždňoch varovali, že priemerné ceny leteniek budú počas kľúčového letného obdobia naďalej pod tlakom.Neil Sorahan, finančný riaditeľ Ryanair, v tejto súvislosti uviedol, že ceny leteniek írskych aerolínií môžu za tri mesiace do konca septembra klesnúť o 7 až 9 %.Za celý 1. polrok finančného roka 2017/18 (do konca septembra 2017) sa ceny leteniek znížia o 5 % a v ďalších šiestich mesiacoch (od začiatku októbra do konca marca 2018) môžu klesnúť o 8 %.Generálny riaditeľ Michael O'Leary očakáva, že cenové tlaky zostanú v období október-marec veľmi silné.Ryanair zopakoval svoju predpoveď a očakáva zisk po zdanení v rozmedzí od 1,4 do 1,45 miliardy eur vo svojom finančnom roku, ktorý sa končí 31. marca 2018. Analytici počítajú so ziskom v priemere 1,49 miliardy eur.Aerolínie ďalej predpovedajú, že za 12 mesiacov do konca marca 2018 prepravia 131 miliónov cestujúcich. To je o niečo viac ako 130 miliónov pasažierov v predchádzajúcej prognóze. Predĺženie lízingu na 10 lietadiel by spoločnosti poskytlo dodatočnú kapacitu počas dvoch nasledujúcich letných sezón.