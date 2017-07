Rybáriková o ďalšie body už na betóne: Nedávam si renkingové ciele

Na snímke slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková, tohtoročná semifinalistka Wimbledonu v ženskej dvojhre, ktorú vítajú deti z tenisového tábora v hale NTC pred tlačovou konferenciou v Bratislave 17. júla 2017. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. júla (TASR) - Na slovenskú tenistku Magdalénu Rybárikovú čaká po vydarenej trávnatej sezóne prechod na betónový povrch. Na tráve skončila s bilanciou 18:2 vo dvojhre, v júni zvíťazila na turnajoch ITF v Ilkley aj Surbitone, na podujatí WTA v Nottinghame postúpila do semifinále, kde podľahla Britke Johanne Kontovej. Všetko vyvrcholilo v grandslamovom Wimbledone, kde ako prvá Slovenka v histórii dosiahla semifinále, kde prehrala s neskoršou víťazkou Garbine Muguruzovou Blancovou zo Španielska.hľadala Rybáriková predpoklady jazdy na jej najobľúbenejšom turnaji.Najcennejší skalp získala práve v druhom kole, v ktorom vyradila nasadenú trojku a od pondelka oficiálne novú svetovú jednotku, Češku Plíškovú.pokračovala 28-ročná Slovenka.Ešte v marci bola na 453. priečke počítačového poradia a za sebou mala operácie pravého kolena i ľavej ruky. V najnovšom vydaní rebríčka WTA figuruje na 33. pozícii:Rybárikovej predbežný najbližší program tvoria po oddychu podujatia v kanadskom Toronte (7. - 13. augusta), Cincinnati (14. - 20. augusta), New Haven (20. - 26. augusta) a grandslamové US Open v New Yorku (28. augusta - 10. septembra).uviedla Slovenka.povedal prezident Slovenského tenisového zväzu (STZ) Tibor Macko, ktorý bol Rybárikovej mládežníckym trénerom. Pre Rybárikovú bolo veľkou odmenou aj stretnutie a osobná gratulácia od Rogera Federera: