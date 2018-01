Rybáriková sa prebojovala do 2. kola dvojhry,stretne sa s Flipkensovou

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (19-SR) - Taylor Townsendová (USA) 6:0, 7:5



Melbourne 15. januára (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V úvodnom kole si ako nasadená devätnástka poradila s Američankou Taylor Townsendovou 6:0, 7:5. Jej ďalšou súperkou bude v noci na stredu SEČ Belgičanka Kirsten Flipkensová, s ktorou má priaznivú bilanciu 3:2.Rybáriková v úvodnom sete zápasu s Townsendovou na dvorci číslo 2 dominovala a za 19 minút uštedrila víťazke juniorskej dvojhry na Australian Open z roku 2012 "kanára". Slovenka ťažila z kvalitného podania a vo výmenách mala jasne navrch. Townsendová mala problémy udržať loptičku dlhšie v hre, chýbala jej úderová istota, robila priveľa nevynútených chýb.V druhom dejstve si do stavu 3:3 obe hráčky držali svoje podania. V siedmom geme Rybáriková čistou hrou zobrala Townsendovej servis a hoci Američanka následne otočila na 5:4, koncovka setu patrila vlaňajšej wimbledonskej semifinalistke, ktorá za stavu 6:5 premenila v poradí druhý mečbal. Rybáriková v Melbourne Parku vyrovnala svoje singlové maximum z rokov 2016, 2015 a 2014. U "protinožcov" má už istú prémiu 80.000 austrálskych dolárov pred zdanením a 70 bodov do svetového rebríčka WTA. Vlani na Australian Open neštartovala pre zdravotné problémy.