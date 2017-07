S blížiacim sa termínom referenda v Katalánsku rastie nervozita

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 17. júla (TASR) - Veliteľ katalánskej polície Albert Batlle oznámil dnes svoju demisiu. Stalo sa tak iba niekoľko dní po piatkovej rekonštrukcii katalánskej vlády premiéra Carlesa Puigdemonta, v rámci ktorej došlo k zmene na čele rezortu vnútra a odchodu doterajšieho ministra Jordiho Janého.Podľa analytikov bola vláda zrekonštuovaná tak, aby ju tvorili politici maximálne oddaní myšlienke katalánskej nezávislosti a podporujúci referendum plánované na 1. októbra, ktorí sú pripravení postaviť sa zoči voči španielskemu štátu.Pozorovatelia dávajú do tejto súvislosti aj zmenu na čele polície, pretože Albert Batlle počas uplynulých troch rokov vo funkcii opakovane zdôrazňoval význam neutrality policajného zboru. Na tento princíp upozornil policajtov aj vo svojom rozlúčkovom liste.Zabezpečenie pripravovaného referenda je úlohou katalánskej polície. Španielska centrálna vláda považuje plebiscit za ilegálny a španielsky ústavný súd ho označil za protiústavný. Katalánska vláda ho však chce napriek tomu realizovať.Podľa informácií denníka La Vanguardia neustále rastie znepokojenie v rámci katalánskeho policajného zboru v súvislosti s úlohou, ktorú má pre policajtov katalánska vláda, ako aj v súvislosti s otáznikmi o možnej konfrontácii so španielskym štátom. Ten má zákonné právo prevziať velenie katalánskej polície, ak dospeje k záveru, že jej konanie je v rozpore s ústavou.Aj keď sa členovia španielskej vlády o takejto možnosti doteraz ani len nezmienili, šéf španielskeho rezortu spravodlivosti Rafael Catalá označil dianie v Katalánsku za znepokojujúce. Najväčšími extrémistami sú tam podľa jeho názoru tí, ktorí prijímajú rozhodnutia.Podpredsedníčka španielskej vlády Soraya Sáenz de Santamaría vyjadrila dnes presvedčenie, že referendum o nezávislosti Katalánska, ktoré by podľa médií mal katalánsky najvyšší predstaviteľ vyhlásiť 11. septembra, sa napokon neuskutoční.