S. Demirtaš sa voličom prihovoril z väzenia v televíznom prejave

Selahattin Demirtaš, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 18. júna (TASR) - Väznený turecký prokurdský politik Selahattin Demirtaš, kandidujúci v nadchádzajúcich prezidentských voľbách za Ľudovodemokratickú stranu (HDP), sa v rámci predvolebnej kampane prihovoril v nedeľu tureckým voličom. Jeho zhruba 10-minútový prejav z väzenia odvysielala turecká štátna televízia.Demirtaš v ňom voličov požiadal, aby prostredníctvom predčasných volieb naplánovaných na 24. júna zabránili, a síce prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Atmosféru, aká momentálne panuje v Turecku, označil tento prokurdský politik zana film, ktoréhoDemirtaš, 45-ročný politik a odborník na problematiku ľudských práv, je väznený v západotureckom meste Edirne. Turecké úrady ho zatkli v roku 2016 na základe podozrenia z napojenia na zakázaných kurdských militantov. Za vodcovstvo v teroristickej organizácii a za ďalšie zločiny mu hrozí súhrnne až 142 rokov väzenia.Demirtaš všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že ho pred 20 mesiacmi zadržali, pričom dôvod vidí v tom, že pre tureckú vládu predstavuje hrozbu. V prezidentských voľbách napriek pobytu za mrežami kandidovať môže, keďže doposiaľ nebol z ničoho usvedčený. Zároveň má v súlade s tureckými zákonmi ako prezidentský kandidát v rámci predvolebnej kampane právo na 20 minút vysielacieho času v štátnej televízii, priblížila agentúra AP.Až do svojho uväznenia bol Demirtaš prakticky jediným tureckým politikom s rečníckymi schopnosťami a charizmou porovnateľnými s Erdoganom. Ten v ostatnom čase v rámci svojej kampane vystupňoval útoky proti Demirtašovi - označil ho zazodpovedného za smrť desiatok ľudí, keďže v októbri 2014 vyzval na protesty, ktoré prerástli do násilností.So svojimi priaznivcami komunikuje Demirtaš aj napriek uväzneniu stále takmer denne, a to prostredníctvom tweetov zverejňovaných jeho advokátmi, pričom sa vyjadruje k politike a aktualitám a niekedy ich aj vtipne glosuje. Aj vo svojom nedeľňajšom televíznom prejave skonštatoval: