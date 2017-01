Vďaka kampani S malou pomocou k veľkej radosti pomôže Slovenský Červený kríž deťom v hmotnej núdzi Foto: Slovenský Červený kríž Foto: Slovenský Červený kríž

Vďaka kampani S malou pomocou k veľkej radosti pomôže Slovenský Červený kríž deťom v hmotnej núdzi Foto: Slovenský Červený kríž Foto: Slovenský Červený kríž

Bratislava 16. januára (OTS) - Spoločná kampaň Slovenského Červeného kríža, spoločnosti Procter & Gamble a Coop Jednota pomohla pre deti z rodín v hmotnej núdzi vyzbierať 15 000 eur. Vďaka celonárodnej iniciatíve S malou pomocou k veľkej radosti Červený kríž zabezpečí starostlivosť pre deti v rôznych kútoch Slovenska.Cieľom kampane bolo pomôcť deťom z rodín, pre ktoré aj základné veci ako hygienické potreby či teplá voda sú luxusom, ktorý si často nemôžu dovoliť. Podľa údajov Štatistického úradu z EU SILC za rok 2015 sú čísla alarmujúce. Približne 640 000 ľudí na Slovensku žije na hranici chudoby, pričom najzraniteľnejšou skupinou sú práve deti.Pri svojej práci sa s rodinami žijúcimi v ťažkých podmienkach stretávajú dobrovoľníci Červeného kríža každý deň. „“ hovorí, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.V rámci projektu S malou pomocou k veľkej radosti navštívili dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža pred sviatkami materskú školu v Nových Zámkoch. Červený kríž v škôlkach po celom Slovensku pravidelne organizuje aj projekty spojené s osvetou zdravia. Na poslednom stretnutí sa deťúrence učili nielen ako ošetriť popáleniny, ale tiež kreslili, čo pre ne znamená domov a čo im doma nesmie chýbať, aby sa tam cítili príjemne. Samozrejme, pre deti by domov nebol domovom bez ich rodičov, ktorí sú najdôležitejšou súčasťou ich života. Rovnako si však nevedia predstaviť, že by doma nemali obľúbenú hračku, pohodlnú postieľku či farebné zubné pasty.,“ potvrdzuje detská psychologičkaz Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.Za kampaň sa ako ambasádorka postavila, mamina 6-ročnej Amii. „,“ uzatváraDo kampane S malou pomocou k veľkej radosti sa mohol zapojiť každý, kto si do konca roka zakúpil vybrané produkty značiek Procter & Gamble v ktoromkoľvek obchode Coop Jednota. Ľudia pomáhali bez toho, aby minuli čo i len cent navyše.Prostredníctvom tejto sumy zabezpečí Slovenský Červený kríž starostlivosť deťom po celom Slovensku.,“ dodávaposlednom rade Slovenskému Červenému krížu, ktorý zabezpečí starostlivosť pre tých najzraniteľnejších,“ uviedla, marketingová manažerka pre strednú Európu v spoločnosti Procter & Gamble.