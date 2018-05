S novou Mattoni ochutenou neperlivou má každý deň svoju chuť

Ovocie zbližuje

Iná chuť, iná atmosféra

Pitný režim, ktorý si užijete

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 24. mája 2018 (WBN/PR) - Každý letný deň je jedinečný. A každý môže aj inak chutiť. Užite si horúce dni so štyrmi príchuťami novinky Mattoni ochutenej neperlivej. Piatok môže byť sladký ako jahoda, sobota svieža ako citrus mix. Pohodovú nedeľu spríjemní broskyňa či hrozno.Milujete prírodu a spoločnosť? Potom sa vaše leto nezaobíde bez piknikov a záhradných posedení. Úspech týchto akcií závisí od najmenších detailov. Aby hostia na večer strávený s vami len tak nezabudli, ponúknite im niečo nové. Rad Mattoni ochutenej neperlivej obsahuje ovocnú šťavu, ktorá dodá každej párty originálnu letnú príchuť.V lete, na festivaloch, dovolenkách či kúpaliskách je každý deň jedinečný. A každý môže aj inak chutiť. Užite si koncerty svojich obľúbených kapiel so štyrmi príchuťami Mattoni. Piatok môže byť sladký ako jahoda, sobota svieža ako citrus mix. Pohodovú nedeľu spríjemní broskyňa či hrozno. Vďaka novým príchutiam Mattoni si toto leto zapamätáte ako žiadne pred ním.Počas horúcich letných dní by ste nemali zabúdať na vodu, a to nie len tú v bazéne. Správny pitný režim je pre zdravé telo dôležitý a rozhodne nemusí byť nudný. Pribaľte k osuške a opaľovaciemu krému namiesto kohútikovej vody Mattoni ochutenú neperlivú. Neobsahuje umelé sladidlá, konzervanty ani farbivá. Svieže a jemne sladké ovocie v neperlivej minerálnej vode zaženie smäd a uspokojí chuťové poháriky. Novinka sa predáva v 1,5 litrovom balení.