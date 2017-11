S obhliadkami mŕtvych ešte stále môže byť problém

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) – Problém s obhliadkami mŕtvych môže nastať aj po tohtoročnom júlovom zvýšení miezd pre obhliadajúcich lekárov. Pripúšťa to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Hovorí však o individuálnych nedostatkoch a nie o celoplošnom probléme.TASR pozná prípad z minulého týždňa, v ktorom rodina zo Žilinského kraja čakala na obhliadku svojho príbuzného mimo zdravotníckeho zariadenia vyše 12 hodín. Nebožtíka nakoniec bez obhliadky vzala pohrebná služba.povedala hovorkyňa ÚDZS Andrea Pivarčiová. Potvrdila však, že v takto kritických prípadoch možno previezť mŕtveho na príslušné pobočky úradu s tým, že obhliadku aj pitvu vykonajú tam. Treba však kontaktovať jej pracovníkov.Hromadné problémy s obhliadkami mŕtvych v súčasnosti nie sú podľa Pivarčiovej v žiadnom kraji.uviedla. Obhliadka mŕtveho sa podľa nej má urobiť v čo najkratšom čase.ÚDZS už tento rok problémy s obhliadkami riešil. Komplikácie nastali v lete na Považí, časť lekárov tam podala výpovede zo zmlúv o obhliadkach mŕtvych a z poverenia na takýto výkon. Neboli spokojní s nastavenými podmienkami. ÚDZS sa preto od júla rozhodol dvihnúť odmeny obhliadajúcim lekárom.Meniť sa bude aj organizácia obhliadok mŕtvych. Právnu normu, ktorá prináša zmeny, posunuli poslanci v parlamente do druhého čítania, účinná by mohla byť od budúceho roka. Novela zákona má zabrániť práve situáciám, keď pozostalí čakajú na obhliadku zosnulého príliš dlho.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR navrhuje v právnej norme novú úlohu pre ÚDZS. Ten má obstarať organizátora obhliadok mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj samostatne a zabezpečiť tak nepretržitú dostupnosť obhliadajúceho lekára. Tým môžu byť po novom lekári všetkých špecializácií, nielen všeobecní.V kraji, kde sa nepodarí obstarať organizátora, ÚDZS umožní dobrovoľný zápis oprávneným lekárom na služby na konkrétny dátum do tzv. ex offo zoznamov. V prípade, že sa na konkrétny dátum dobrovoľne nezapíše žiaden lekár, ÚDZS rozpíše povinné služby. Takýto rozpis sa bude podľa ministerstva robiť dovtedy, kým nebude cez verejné obstarávanie vybratý organizátor.