S prízemným mrazom treba počítať aj ďalej, vietor zosilnie

Bratislava 23. apríla (TASR) - S prízemným mrazom treba počítať aj v nasledujúcich dňoch. Výstraha prvého stupňa, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), platí pre celé Slovensko aj v pondelok 24. apríla. Teplota vzduchu sa očakáva od 0 do -12 stupňov Celzia prevažne v severných častiach územia. Informuje o tom SHMÚ na svojej webovej stránke.Výstraha pre niektoré okresy platí minimálne do utorka 25. apríla. Týka sa to niektorých oblastí Trenčianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického kraja.Meteorológovia však zároveň upozorňujú na silnejší vietor. Ten by mohol miestami v utorok dosiahnuť rýchlosť 65 až 80 km/huvádza SHMÚ. Na horách sa očakáva vietor s rýchlosťou 90 až 115 km/h. Výstraha prvého stupňa platí predbežne do utorka do 23.00 h.