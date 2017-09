Š. ZELNÍK: Spor v koalícii nebol taký vážny, aby skončila vláda

Podpredseda strany Slovenskej národnej strany (SNS) Štefan Zelník. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 17. septembra (TASR) – Spor medzi koaličnými stranami nebol taký vážny, aby preň skončila vláda. V prijatom dodatku ku koaličnej zmluve sa dohodli jasné pravidlá komunikácie, rokovania pred zasadnutiami vlády a koaličné rady. Iná alternatíva pre Slovensko než dnešná koalícia v súčasnosti neexistuje. Vyhlásil to dnes v diskusnej relácii televízie TA3 V politike podpredseda Slovenskej národnej strany (SNS) a poslanec NR SR Štefan Zelník.vyhlásil Zelník, podľa ktorého by sa voľby zrejme skončili rovnako a možno by nikto nebol schopný zostaviť vládu.uviedol podpredseda SNS.povedala poslankyňa NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Natália Blahová. Za stranu SaS vyjadrila presvedčenie, že s jej odborníkmi a programom sú pripravení prevziať zodpovednosť." konštatovala Blahová, podľa ktorej cítia nespokojnosť občanov a vedia, žeinak.Podpredseda klubu Smeru-SD Miroslav Číž si myslí, že veľká časť spoločnosti sa vážne bojí alternatívy v podobe zoskupenia strán súčasnej opozície.zdôraznil Číž s tým, že zostava koalície vyžaduje hľadanie foriem spolupráce, veľa kompromisov a pri zložitých situáciách dochádza k tomu, že záujmy strán sa dostávajú do kolízií.podotkol podpredseda Smeru-SD.Poslanec NR SR za OĽaNO–NOVA Jozef Viskupič pripomenul, že pri vypovedaní koaličnej zmluvy zaznela aj požiadavka na nové programové vyhlásenie vlády.povedal a poukázal pritom na eurofondovú kauzu na ministerstve školstva.dodal Viskupič. Vyjadril sa aj k dohodám koalície o spolupráci na okresných a krajských úrovniach, pričom politické nominácie považuje OĽaNO–NOVA zamyslí si poslanec za OĽaNO–NOVA.Podľa Zelníka sú politické dohody na okresných a krajských úrovniach dôležité pre riadenie krajiny a prijímanie konsenzu už na úrovni okresov a krajov.položil otázku. Číž v tejto súvislosti povedal, že alternatívu k dnešnej koalícii predstavujú tri internetové strany, bez regionálnych a miestnych štruktúrvyhlásil s tým, že politické nominácie sú elementárnou formou zastupiteľskej demokracie.