S. Zvolenský vyjadril sklamanie nad výsledkom hlasovania o hazarde

Na archívnej snímke Stanislav Zvolenský. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 17. februára (TASR) – Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský je sklamaný zo štvrtkového (16.2.) hlasovania mestských poslancov, ktoré sa týkalo hazardu a hazardných hier v hlavnom meste.reaguje arcibiskup na rozhodnutie zastupiteľstva, ktoré neschválilo absolútny zákaz umiestnenia herní na území mesta, keď zaň hlasovalo len 24 zo 41 prítomných poslancov.Výsledok hlasovania v mestskom parlamente označuje za znehodnotenie občianskej iniciatívy, ktorého dôsledkom bude pokračovanie alarmujúceho stavu. Už v samotnej petícii, ktorá vznikla za zákaz hazardu v meste, ktorú podporilo 136.139 obyvateľov, z čoho 98.118 bolo platných podpisov, organizátori poukázali aj na to, že hazard v Bratislave presiahol únosnú mieru, keď sa v meste nachádza 232 herní, 588 výherných prístrojov a 2177 videoherných automatov a oproti tomu zhruba 219 lekární.Arcibiskup je napriek tomu presvedčený, že aktuálny stav v súvislosti s rozhodnutím poslancov nesmie viesť k rezignácii alebo nečinnosti, ale naopak.zdôrazňuje Zvolenský.Mesto navrhovalo absolútny zákaz umiestnenia herní na území Bratislavy. Herne nechcelo ani tam, kde to v súčasnosti povoľuje novela zákona o hazardných hrách. Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) vychádzal z petície za zákaz hazardu v Bratislave, ktorú spustil v máji 2015 primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal a starostovia bratislavských mestských častí. Zákaz však mestským zastupiteľstvom neprešiel, keď zo 41 prítomných poslancov hlasovalo za zákaz hazardu 24, nehlasovali 12 a piati sa zdržali. To znamená, že herne sa tak budú môcť nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách pre obchod, kultúru či na verejnú zábavu.