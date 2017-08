Na archívnej snímke Michail Saakašvili. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 11. augusta (TASR) - Michail Saakašvili môže vstúpiť na ukrajinské územie len po udelení víza, oznámil zástupca generálneho prokurátora Ukrajiny Jevhen Jenin. Informovala o tom dnes agentúra Ukrinform.Saakašvili, ktorý bol prezidentom Gruzínska a neskôr gubernátorom ukrajinskej Odeskej oblasti, prišiel pred dvoma rokmi o gruzínske občianstvo a koncom júla tohto roka aj o ukrajinské.oznámil Jenin. Zároveň varoval, že osoby, ktoré by uľahčili Saakašvilimu nezákonné prekročenie hraníc, by podliehali trestnej zodpovednosti.Ako informovala agentúra TASS, Saakašvili 8. augusta na Facebooku uviedol, že je práve v Litve, kam pricestoval z Poľska na ukrajinský pas. Do Varšavy prišiel z USA, a to tiež na ukrajinský pas. Ukázal ho tam aj aktivistom tzv. Varšavského majdanu a poznamenal, že nemal žiadne problémy s odchodom z USA ani s príchodom do Európy.V súvislosti so zbavením ukrajinského občianstva Saakašvili koncom júla avizoval, že sa obráti na správny súd a eventuálne aj na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu.avizoval Saakašvili v rozhovore pre denník Ukrajinská pravda. Vyjadril presvedčenie, že politická trieda na Ukrajine sa čoskoro zmení.konštatoval Saakašvili.Ešte 27. júla prostredníctvom Facebooku upozornil, že má, čím naznačil, že jeho odobratím by sa stal osobou bez štátnej príslušnosti.napísal Saakašvili.Štátny migračný úrad v Kyjeve 26. júla informoval, že ukrajinský prezident Petro Porošenko odobral štátne občianstvo Michailovi Saakašvilimu, čomu predchádzalo získanie nešpecifikovaných dokumentov z Gruzínska.Gruzínske občianstvo Saakašvilimu odobrali ešte v roku 2015, keď bol vymenovaný za gubernátora ukrajinskej Odeskej oblasti. Ruské štátne médiá uviedli, že v čase vydania Porošenkovho dekrétu sa zdržiaval na území Spojených štátov, kde v minulosti študoval.Saakašvili získal ukrajinské občianstvo v máji 2015, ešte predtým sa však stal Porošenkovým poradcom. Gubernátorom Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny bol do novembra 2016, keď podal demisiu s poukázaním na údajné prekážky v boji proti korupcii. Následne oznámil aj ukončenie spolupráce s Porošenkom a založenie novej politickej strany s cieľom usporiadať predčasné voľby.Gruzínske orgány požadujú vydanie Saakašviliho do vlasti, aby čelil obvineniam v súvislosti so zásahmi proti demonštrantom a jednej zo súkromných televíznych staníc v období, keď bol vo funkcii hlavy štátu.