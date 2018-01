Sadzby mýta sa pre infláciu od januára zvýšili od 0,001 až 0,005 eura

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 2. januára (TASR) – Sadzby mýta pre nákladné autá sa od januára zvýšili o 0,001 až 0,005 eura. Upravili sa všetky sadzby, a to aj na diaľniciach a rýchlostných cestách a tiež na cestách prvej triedy.Dôvodom je inflácia, ktorá v septembri 2017 podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR dosiahla 1,8 %. Vyplýva to z novely nariadenia vlády, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta. Materiál pripravilo ministerstvo dopravy a 1. januára 2018 nadobudol účinnosť.vymenoval Anton Bódis z mýtnej spoločnosti SkyToll. Národná diaľničná spoločnosť pritom odhaduje, že príjmy z výberu mýta stúpnu po aktuálnom zvýšení sadzieb o štyri milióny eur ročne.Výška sadzby mýta sa podľa rezortu dopravy upravuje aj o harmonizovaný index spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Upravuje sa každoročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka a zaokrúhľuje sa na tri desatinné miesta nahor.