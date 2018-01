Sagan je v 5. etape Tour Down Under 49., vedie bodovaciu súťaž

Na archívnej snímke slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 5. etapy Tour Down Under (McLaren - Old Willunga Hill, 152 km): 1. Richie Porte (Austr./BMC Racing) 3:42:22 h, 2. Daryl Impey (JAR/Mitchelton-Scott) +8 s, 3. Tom Jelte Slagter (Hol./Dimension Data), 4. Dries Devenyns (Belg./Quick-Step Floors), 5. Egan Arley Bernal Gomez (Kol./Sky), 6. Gorka Izagirre Insausti (Šp./Bahrain-Merida) všetci +10, ..., 49. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +2:33 min.



Celkové poradie po 5. etape: 1. Impey 18:02:15 h, 2. Porte rovnaký čas ako líder, 3. Slagter +16 s, 4. Diego Ulissi (Tal./UAE Team Emirates), 5. Dries Devenyns (Belg./Quick-Step Floors), 6. Egan Arley Bernal Gomez (Kol./Sky) všetci +20, ..., 33. SAGAN +2:29 min.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Old Willunga Hill 20. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v predposlednej piatej etape pretekov Tour Down Under s cieľom na kopci Willunga Hill 49. miesto. Jazdec tímu Bora-Hansgrohe vystúpil z tempa dva kilometre pred vrcholom a na víťazného Richieho Porteho stratil 2 minúty a 33 sekúnd. Austrálčan triumfoval v etape so záverečným stúpaním na Willunga Hill piaty rok v rade.Portemu (BMC Racing) však tesne unikol dres pre celkového lídra poradia. Na čelo klasifikácie sa vyhupol Daryl Impey z tímu Mitchelton-Scott, ktorý potvrdil výbornú formu. Juhoafričan prežil najťažšie momenty na Willunga Hill v skupine, a keď sklony povolili, dokázal pred páskou sekundovať Portemu. Za domácim pretekárom zaostal v cieli o osem sekúnd, tretí finišoval Holanďan Tom Jelte Slagter zo stajne Dimension Data. Pred záverečnou etapou nie je medzi Impeym a Portem ani sekundový rozdiel.povedal Porte pre austrálske médiá.Sagan prišiel o okrový dres pre lídra celkovej klasifikácie, priebežne figuruje na 33. priečke (+02:29). Trojnásobný majster sveta je však naďalej lídrom bodovacej súťaže.