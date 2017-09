Sagan po triumfe: Myslel som si, že budem špurtovať o štvrté miesto

Slovenský cyklista Peter Sagan (vpravo) si podáva ruku s prezidentom UCI David Lappartient (vľavo) pred štartom preteku mužov kategórie Elite na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v nórskom Bergene 24. septembra 2017. Foto: TASR/AP Slovenský cyklista Peter Sagan (vpravo) si podáva ruku s prezidentom UCI David Lappartient (vľavo) pred štartom preteku mužov kategórie Elite na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v nórskom Bergene 24. septembra 2017. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ten je zároveň najmladší trojnásobný víťaz v histórii. "Nie som si istý, či to zmení niečo na svete, ale je to pekné. Každý titul je pre mňa niečím špeciálny. Tento bol najťažší, pretože to boli nepredvídateľné preteky. Na takýchto pretekoch máte iba jednu šancu - zaútočiť, ísť do brejku, alebo špurtovať. Čo si vyberiete?" položil hypotetickú otázku.Bergen 24. septembra (TASR) - Peter Sagan skompletizoval v nedeľu majstrovský hetrik v pretekoch cyklistických MS s hromadným štartom, čo dokázal ako prvý v histórii. Dvadsaťsedemročný slovenský cyklista si však v závere pretekov myslel, že bude nakoniec bojovať iba o štvrté či piate miesto.Pri záverečnom prejazde Salmon Hillom sa od pelotónu odtrhla dvojica Julien Alaphilippe a Gianni Moscon, vypracovala si niekoľkosekundový náskok a Sagan vtedy neveril, že tretí titul v sérii ešte môže získať. "Myslel som si, že budem špurtovať o štvrté alebo piate miesto. Nemyslel som si, že ešte bojujem o titul. Až na poslednom kilometri som si uvedomil, že chytíme Alaphilippea a mám šancu," povedal na tlačovej konferencii po pretekoch.Na poslednom kilometri si utvoril výbornú pozíciu a v samom závere bolo pre neho rozhodujúce, že sa udržal za zadným kolesom Alexandra Kristoffa a využil tak vzduchový tunel. Nórskeho favorita zdolal len o niekoľko centimetrov. "V takýchto momentoch sa nedá plánovať dopredu. Musíte konať inštinktívne. Kristoff súťažil doma, takže je mi ho aj trochu ľúto, ale ja som veľmi šťastný, že som vyhral. Je to pre mňa špeciálne víťazstvo, je to neuveriteľné. Cez rok je veľa pretekov, ale tieto sú špeciálne. Potrebujete mať šťastie, je to lotéria," pokračoval Sagan.Sagan potvrdil, že tento rok už nebude súťažiť. S manželkou Katkou čakajú dieťa, ktoré by sa malo narodiť v najbližšom období, takže zostane doma pri nej a bude sa venovať otcovským povinnostiam. Do pretekárskeho kolotoča sa plánuje vrátiť opäť na budúci rok: "Dúfam, že sa mi bude dariť, ale v tomto športe nikdy neviete. Žijem zo dňa na deň. Ktovie, čo sa stane zajtra."Okrem manželky venoval svoj triumf aj nebohému kamarátovi Michelemu Scarponimu, ktorý by v pondelok 25. septembra oslávil tridsaťosem rokov. Tých sa však nedožil, keďže zomrel tento rok v apríli po zrážke s autom pri tréningu. "Bol špeciálny človek, nielen v cyklistike, ale celkovo na svete. Vždy sa usmieval a rozdával pozitívnu energiu. Bolo veľmi smutné, čo sa stalo, najmä pre jeho rodinu. V pondelok by mal narodeniny. Vždy som s ním prežíval pekné chvíle na tréningových kempoch či na pretekoch. Mrzí ma, že tu už nie je," citoval Sagana portál cyclingnews.com.