Sagan skončil štvrtý na Amstel Gold Race, vyhral Valgren

Valkenburg 15. apríla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil štvrté miesto na nedeľňajšom 53. ročníku klasiky Amstel Gold Race. Z triumfu na 263 km dlhej kopcovitej trati z Maastrichtu do Valkenburgu sa tešil dánsky pretekár Michael Valgren v drese Astany. Na druhom mieste skončil Čech Roman Kreuziger z tímu Mitchelton-Scott a ako tretí finišoval na holandských cestách Talian Enrico Gasparotto (Bahrain-Merida).





Preteky Amstel Gold Race odštartovali týždeň ardenských klasík, ktorý pokračuje Valónskym šípom a vyvrcholí o sedem dní monumentom Liege - Bastogne - Liege.Organizátori si na nedeľu pripravili mierne zmenenú trasu oproti vlaňajšku s dokopy 35 síce krátkymi, no prudkými a náročnými stúpaniami. Na záverečných sto kilometroch ich bolo 14, pričom rozhodovať sa podľa všetkého malo na posledných štyroch kopcoch - Keutenbergu, Caubergu, Geulhemmerbergu a Bemelerbergu.Pretekári sa museli vyrovnať aj s úzkymi cestami po holandskom vidieku s množstvom zákrut, kruhových objazdov či spomaľovačov. Podujatie odštartovalo minútou ticha za tragicky zosnulého Michaela Goolaertsa.Krátko po štarte sa do úniku dostalo deväť jazdcov, medzi nimi boli napríklad Bram Tankink (LottoNL), Matteo Bono (SAE), či Lawson Craddock (EF Education). Pelotón si ich zo začiatku príliš nevšímal a tak sa ich náskok po odjazdených 80 km vyšplhal na takmer 15 minút.Situácia sa príliš nezmenila ani po 120 km, lídri si držali náskok okolo 13-14 minút, no na čele balíka sa už striedali jazdci Quick-Stepu, Lotta Soudal, Movistaru, BMC a Bory a tempo sa zvyšovalo. Sto km pred cieľom sa strata pelotónu znížila na osem minút a stále klesala.Vysoké tempo a kopce na nasledujúcich desiatkach kilometrov poriadne zosekali hlavné pole. Vedúca skupina zostala stále ešte pokope, ale to už sa začalo útočiť medzi najväčšími favoritmi. P. Sagan to skúsil na Keutenbergu 27 km pred cieľom, ale reagovali na neho van Avaermat i Gilbert.Po ňom vyrazili Fuglsang, Valverde a ďalší, odskočiť sa podarilo len Kreuzigerovi s Gasparottom, ktorí sa dotiahli na päticu vytrvalých z pôvodného úniku. Po predposlednom kopci Geulhemmerbergu sa tam však dotiahli aj ďalší favoriti. Vytvorila sa tak asi 15-členná skupinka, ktorá sa snažila hlavne zbaviť trojnásobného majstra sveta, keďže v hromadnom finiši mal byť najväčší favorit na triumf práve Sagan.Nepodarilo sa jej to však ani na záverečnom stúpaní na Bemelerberg a tak išli do posledných šiestich km ôsmi jazdci spolu.Na méte 1,5 kilometra do cieľa vyrazil dopredu Valgren, na ktorého zadné koleso sa zavesil Kreuziger. Ostatní nedokázali zareagovať a tak si to o konečný triumf rozdalo práve toto duo. V špurte sa nakoniec tešil Valgren pred českým reprezentantom a Gasparottom, Sagan finišoval na štvrtom mieste.1. Michael Valgren (Dán./Astana)2. Roman Kreuziger (ČR/Mitchelton-Scott)3. Enrico Gasparotto (Tal./Bahrain-Merida)5. Alejandro Valverde (Šp./Movistar)6. Tim Wellens (Belg./Lotto Soudal)7. Julian Alaphilippe (Fr./Quick-Step Floors)8. Jakob Fuglsang (Dán./Astana)9. Lawson Craddock (USA/EF Education First-Drapac p/b Cannondale)10. Jelle Vanendert (Belg./Lotto Soudal)