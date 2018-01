Sagan tretí v záverečnej etape Tour Down Under, vyhral bodovaciu súťaž

Na archívnej snímke uprostred slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Adelaide 21. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan skončil na treťom mieste v záverečnej 6. etape pretekov Tour Down Under 2018, ktorá štartovala aj končila v Adelaide. V šprintérskom finiši ho zdolali iba Nemec Andre Greipel a domáci Austrálčan Caleb Ewan. Sagan vyhral bodovaciu súťaž, celkovým víťazom podujatia sa stal Juhoafričan Daryl Impey.Sagan má za sebou vydarený štart do nového ročníka, na TDU bol úspešnejší ako pred rokom. Trojnásobný majster sveta vyhral etapu, na jeden deň sa obliekol do okrového dresu pre lídra pretekov a ovládol aj bodovaciu súťaž.