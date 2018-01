Sagan v skrátenej 3. etape Tour Down Under skončil piaty

Na archívnej snímke Peter Sagan Foto: TASR/AP Na archívnej snímke Peter Sagan Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Victor Harbor 18. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obsadil v skrátenej 3. etape pretekov Tour Down Under piate miesto. Trojnásobný majster sveta sa v závere poriadne nedostal do špurtérskeho boja o víťazstvo, ktoré uchmatol Talian Elia Viviani.Pôvodne 146,5 km dlhú etapu z Glenelgu do Victor Harbor skrátili organizátori na 120,5 km po tom, čo sa teploty pred štartom vyšplhali nad 38 stupňov. V závere vygradovali dokonca až na 40°C. Viviani slávil premiérový triumf na pretekoch Tour Down Under v kariére a zároveň prvý po svojom prestupe z tímu Sky do Quick-Step Floors.Na druhom mieste finišoval Nemec Phil Bauhaus (Sunweb), tretí skončil domáci Austrálčan a víťaz 2. etapy Caleb Ewan. Jazdec tímu Mitchelton-Scott napriek tomu zostal na čele priebežnej klasifikácie, pred Vivianim má 10-sekundový náskok. Sagan klesol z tretej pozície na piatu s mankom 16 sekúnd na lídra.