Sagan vyhral 4. etapu Tour Down Under a je na čele

Na archívnej snímke Peter Sagan Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Uraidla 19. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval v 4. etapa pretekov Santos Tour Down Under a dostal sa na čelo celkového poradia. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe sa presadil v záverečnom špurte 128 km dlhej etapy z Norwoodu do mesta Uraidla pred Juhoafričanom Darylom Impeym a Španielom Luisom Leonom Sanchezom.Sagan sa tak dostal na čelo poradia s dvojsekundovým náskokom pred Impeym, tretí jeho spolujazdec z Bory Austrálčan Jay McCarthy s mankom deväť sekúnd.