Saganovi konkurenti menia dresy, Kittel do Kaťuše, Kristof do SAE

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. augusta (TASR) - Viacero známych cyklistov bude od sezóny 2018 jazdiť v nových tímoch. Spečatený je prestup nórskeho reprezentanta Alexandra Kristoffa, v blízkej dobe by mali potvrdiť aj transfer Marcela Kittela z Nemecka. Obaja jazdci sú každoročne konkurentmi slovenského cyklistu Petra Sagana v boji o zelený dres na najprestížnejších pretekoch sezóny Tour de France.Štrnásťnásobnému etapovému víťazovi na TdF Kittelovi sa v Quick-Step Floors skončila zmluva a okamžite sa o neho začalo zaujímať niekoľko tímov. Najväčší interes má stajňa Kaťuša-Alpecin. V tej skončil práve Kristoff, ktorý odišiel do SAE Team Emirates. Nórsky jazdec zarobil v Kaťuši 2,5 miliónov eur ročne a uvoľnené peniaze by mali ponúknuť práve Kittelovi.vyhlásil Kittel pre sport.de po zverejnení informácie, že mu Kaťuša ponúka plat 1,2 milióna vrátane bonusov. Doterajší plat nemeckého cyklistu bol 1,8 milióna.Veľkú posilu do svojich radov získala francúzska stajňa Fortuneo-Oscaro, pôsobiť v nej bude Warren Barguil, desiaty muž celkovej klasifikácie a víťaz súťaže vrchárov na Tour de France 2017. Mikel Nieve vymení dres tímu Sky za Orica-Scott, Tony Gallopin opustí Lotto-Soudal a bude jazdiť za francúzsky AG2R La Mondiale. Na spadnutie je údajne aj odchod Naira Quintanu z Movistaru do kazašského tímu Astana.