Salvadora Dalího exhumujú pre súdny spor o určenie otcovstva

Salvador Dalí. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Madrid 26. júna (TASR) - Súd v Madride nariadil exhumáciu telesných ostatkov španielskeho surrealistického maliara a sochára Salvadora Dalího so zámerom získať vzorky DNA pre súdny spor o určenie otcovstva.Istá Španielka, narodená v roku 1956, tvrdí, že jej matka, ktorá pracovala v Dalího domácnosti ako služobná, mala so slávnym umelcom v roku 1955 tajný románik, informovala dnes britská spravodajská stanica BBC.Maria Pilar Abel Martínezová, ktorá sa narodila v meste Girona, po prvý raz prišla s týmto tvrdením v roku 2015. Jej matka Antonia sa po známosti s Dalím presťahovala do iného mesta a vydala sa za iného muža, uviedla Martínezová.Matka jej údajne viac ráz povedala, že Dalí je jej otcom, pričom niekoľkokrát tak urobila aj v prítomnosti ďalších ľudí. V čase aféry bol Dalí ženatý so svojou ruskou múzou Galou Dalíovou. Manželský pár bol bezdetný.Martínezová podľa vyjadrenia sudcu absolvovala v roku 2007 dva otcovské testy, avšak výsledky nedostala. Jej žaloba je namierená proti španielskemu štátu, ktorému Dalí odkázal svoj majetok, uvádza britské médium.Jej advokát vyhlásil, že konkrétny termín exhumácie ešte nebol stanovený, realizovať sa však môže už v júli.Sudca svoje nariadenie o exhumácii zdôvodnil tým, že neexistujú žiadne biologické stopy alebo osobné predmety po Dalím, ktoré by sa mohli použiť na otestovanie otcovstva. Dalí zomrel v roku 1989 ako 85-ročný na zlyhanie srdca.Pochovali ho v jeho domovskom meste Figueres na severovýchode katalánskeho regiónu.