Salvini odmieta ďalší pokus o zostavenie vlády s Hnutím piatich hviezd

Na archívnej snímke Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 27. mája (TASR) - Šéf talianskej protiimigračnej Ligy Severu (LN) Matteo Salvini deklaroval v nedeľu večer koniec snáh o zostavenie novej vlády s protisystémovým Hnutím piatich hviezd (M5S). Informovala o tom agentúra DPA.Vyhlásil to po tom, ako premiér Giuseppe Conte po štyroch dňoch vrátil prezidentovi Sergiovi Mattarellovi mandát na sformovanie kabinetu. Jeho rozhodnutie zrejme súvisí s nesúhlasom prezidenta, aby sa novým ministrom financií stal euroskeptik Paolo Savona.napísal Salvini vo svojej reakcii na Twitteri.Ďalej zdôraznil, že Taliani nie súNemcov, Francúzov, dlhopisov ani financií.Prezident Mattarella neuviedol, aké kroky plánuje podniknúť po tom, ako mu Conte vrátil mandát. Vo svojom vystúpení pred novinármi však vysvetlil, že odmietol akceptovať ako ministra financií Savonu, vystupujúceho proti euru, pretože takýto krok by. Podľa správ talianskych médií Liga Severu trvala na Savonovej nominácií napriek nesúhlasu prezidenta.Conte sa v nedeľu večer stretol s Mattarellom v prezidentskom paláci v Ríme, kam ho predvolala hlava štátu. Designovaný premiér počas stretnutia prezidentovi oznámil, že sa mu nový koaličný kabinet zostaviť nepodarilo.V stručnom vyjadrení pre novinárov Conte následne povedal len to, že do snáh o sformovanie kabinetu "vložil maximálne úsilie", pričom úzko spolupracoval s oboma zainteresovanými stranami.Univerzitného profesora práva Giuseppeho Conteho, ktorý nemá skúsenosti s politikou, poveril prezident zostavením vlády v stredu 23. mája. Týmto spôsobom chcel vyriešiť patovú situáciu po parlamentných voľbách zo 4. marca, ktoré nepriniesli jednoznačného víťaza. V prípade, že sa novú vládu vytvoriť nepodarí, čakajú Taliansko opakované voľby.Podľa agentúry AP by prezident teraz mohol vymenovať za premiéra nepolitickú osobnosť, ktorá by doviedla krajinu k novým voľbám.