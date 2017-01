Samospráva odkúpi chátrajúci dom vo Fiľakove, dostane nové využitie

Na archívnej snímke Attila Agócs. Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Fiľakovo 16. januára (TASR) – Chátrajúci dvojpodlažný dom na Ulici Československej armády vo Fiľakove, ktorý už dlhé roky špatí okolie, samospráva od terajších majiteľov odkúpi. Informoval o tom primátor mesta Attila Agócs, podľa ktorého je cieľom tejto transakcie nájsť domu nové využitie.“ uviedol primátor s tým, že vyvrcholením dlhodobých problémov bol vlaňajší požiar strechy domu.Mesto sa podľa jeho slov už predtým skontaktovalo s dedičmi, aby sa o stavbu postarali. „“ ozrejmil Agócs, podľa ktorého sa po dlhých diskusiách s mestskými poslancami nakoniec rozhodli vlastníkom navrhnúť odkúpenie domu. „“ dodal.Znalec odhadol hodnotu stavby a pozemku s rozlohou 465 štvorcových metrov na 22.000 eur. Vlastníci a aj fiľakovskí poslanci so sumou súhlasili a v súčasnosti podľa primátora prebieha proces odkúpenia. Po jeho úspešnom zavŕšení chce mesto ihneď investovať do výmeny okien, dverí a poškodenej strechy.“ vysvetlil Agócs a doplnil, že v obidvoch prípadoch by bola zaistená návratnosť investície a pre mesto by kúpa chátrajúceho domu nebola vyhodenými peniazmi.