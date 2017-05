Samospráva Prievidze pripravuje opravy komunikácií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 19. mája (TASR) - Opravu miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta pripravuje samospráva Prievidze. Na dodávateľa prác už vyhlásila v týchto dňoch verejnú súťaž, náklady na realizáciu investície odhadla na takmer milión eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Z oznámenia, ktoré uverejnila radnica vo vestníku verejného obstarávania ďalej vyplýva, že opravy by sa mali dočkať miestne komunikácie a chodníky v intraviláne mesta i jeho mestských častiach. Pôjde celkovo o 17 miestnych komunikácií a osem chodníkov. Opravy by mal dodávateľ zrealizovať v etapách počas tohto i budúceho roka.Náklady na opravu miestnych ciest a chodníkov odhadla radnica na 988.224 eur bez DPH. Svoje ponuky môžu záujemcovia o realizáciu diela predkladať do 12. júna. Kritériom pre výber víťaza súťaže je najnižšia cena. Na financovanie investície vyčlenila samospráva financie v rozpočte mesta.