Samosprávy neprídu o právo veta pri voľbe riaditeľa školy

Bratislava 13. septembra (TASR) - Obce a vyššie územné celky, ktoré sú zriaďovateľmi škôl, neprídu o právo veta pri voľbe riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Poslanci Národnej rady SR totiž odmietli novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne hnutia OĽaNO.Predkladatelia pripomínali, že v súčasnosti zriaďovatelia môžu dvakrát po sebe odmietnuť kandidáta na post riaditeľa, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania.tvrdí OĽaNO.Hnutie si myslí, že kompetencie rady školy by sa mali skôr posilňovať ako oslabovať.vysvetlili svoj návrh poslanci. Ich novela by vrátila stav, ktorý tu bol pred septembrom 2015.Navrhovali tiež predĺžiť výpovednú dobu členom rady školy o dva mesiace oproti dobe iných zamestnancov.vysvetlili.Plénum zároveň pri dnešnom hlasovaní odmietlo aj novelu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorú pripravili poslanci SaS. V novele chceli poskytnúť profesionálnym rodičom väčší časový priestor, aby mohli využiť svoje právo podať návrh na zverenie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo si dieťa osvojiť ešte predtým, ako mu bude sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť. Prípadne predtým, než iná osoba vykoná prvý úkon smerujúci k osvojeniu.