Samovražedný útočník sa odpálil v kaviarni v Iraku, zabil 11 ľudí

Bagdad 12. októbra (TASR) - Samovražedný bombový útočník sa v stredu večer odpálil v kaviarni v centre západoirackého mesta Hít a zabil najmenej 11 ľudí. Informovali o tom iracké úrady.Mestský bezpečnostný výbor uviedol, že pri útoku utrpelo zranenia ďalších 15 ľudí a všetky obete sú civilisti. Na mieste zasahovali záchranné a bezpečnostné sily. Mesto Hít sa nachádza v rozľahlej provincii Anbár, asi 120 kilometrov západne od metropoly Bagdad.Šéf mestskej polície povedal, samovražedný bombový útočník vošiel do kaviarne plnej ľudí a odpálil sa.K útoku sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Jej oficiálna tlačová agentúra Amák uviedla, že cieľom útoku bolo stretnutie príslušníkov irackej armády v Híte. Armáda vyhnala IS z Hítu v roku 2016.Iracké bezpečnostné sily v súčasnosti bojujú proti militantom z IS na západnom okraji prevažne púštnej provincie. Hít sa nachádza približne 160 kilometrov za frontovou líniou.