Šarapovová a Keysová sa odhlásili z turnaja v Birminghame

Na archívnej snímke Maria Šarapovová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Birmingham 14. júna (TASR) - Ruská tenistka Maria Šarapovová a Američanka Madison Keysová sa odhlásili z nadchádzajúceho turnaja WTA v Birminghame.Šarapovová si dáva po postupe do štvrťfinále Roland Garros voľno a rozhodla sa vynechať budúcotýždňové podujatie. Bývalá svetová jednotka, ktorej vstup do sezóny pribrzdili zranenia, si chce odddýchnuť pred grandslamovým turnajom vo Wimbledone, kam sa vráti po troch rokoch.Semifinalistka Roland Garros Keysová nepôjde do Birminghamu pre zranenie brušného svalstva, informoval portál espn.com.