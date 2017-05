Šarapovová potvrdila, že nepožiada o voľnú kartu na Wimbledon

Ruská tenistka Maria Šarapovová . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. mája (TASR) - Ruská tenistka Maria Šarapovová získala istotu miestenky v kvalifikácii na tretí grandslamový turnaj roka Wimbledon. Nebude tak žiadať o voľnú kartu do hlavného turnaja, potvrdila v piatok sama tenistka.Šampiónka Wimbledonu z roku 2004 sa na okruh WTA vrátila koncom apríla po 15-mesačnom dištanci za užitie meldónia. V Ríme štartovala na svojom treťom podujatí po návrate, skrečovala tam v 2. kole. V Stuttgarte sa prebojovala do semifinále, minulý týždeň v Madride vypadla v 2. kole." citovala ju v piatok agentúra AP.Tridsaťročná Ruska po výhre nad Američankou Christinou McHaleovou 6:4, 6:2 v 1. kole turnaja v Ríme sa v onlajn vydaní rebríčka WTA dostala do druhej stovky.Šarapovová nedostala voľnú kartu od organizátorov druhého grandslamu sezóny Roland Garros, na ktorom vyhrala v rokoch 2012 a 2014. Vo štvrtok jej ale potvrdili voľnú kartu organizátori turnaja WTA v Birminghame.