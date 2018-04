SaS: A. Danko vydiera Smer, aby si posilnil pozície v koalícii

Na archívnej snímke premiér SR Peter Pellegrini (vľavo) a predseda SNS Andrej Danko (vpravo). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 19. apríla (TASR) - Predseda SNS Andrej Danko vydiera Smer-SD, aby si posilnil pozície v koalícii. Myslia si to predstavitelia liberálov z SaS Richard Sulík, Jana Kiššová a Ľubomír Galko, ktorí opätovne zdôrazňujú potrebu predčasných volieb.Reagovali tak na kritiku národniarov na adresu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Ten sa má vo štvrtok popoludní stretnúť so šéfom SNS a vyjasniť si niektoré otázky. Pre SNS je totiž podľa Danka Pellegrini z hľadiska postojov neznámy. Koalícia vrátane SNS pred mesiacom vyslovila v parlamente Pellegrinimu a jeho vláde dôveru.tvrdí SaS. Napätie medzi SNS a Pellegrinim ohľadom zahranično-politickej orientácie Slovenska je podľa SaS opäť len umelý konflikt vyvolaný národniarmi.Danko po stredajšom rokovaní predsedníctva informoval, že si SNS pozve Pellegriniho, aby si vydiskutovali postoje k otázkam, ktoré prináša vládnutie. Hovoril, že sa nechce dozvedať o odchodoch ministrov či vysokých funkcionárov z médií. Necíti sa v koalícii takto komfortne. Zdôraznil, že koaličnú dohodu ale SNS neotvára.Koaličný Most-Híd sa s kritikou SNS voči Pellegrinimu nestotožňuje.uviedla strana vo svojom stanovisku.Pellegrini povedal, že diskutovať príde rád, ospravedlnil sa, že o personálnych veciach okolo ministerstva vnútra neinformoval Danka dosť skoro, pripisoval to zhonu. Národniarov chce uistiť, že je ich spojenec a nie nepriateľ a sľubuje, že vytvorí podmienky, aby aj ministri za SNS mohli napĺňať svoje priority.