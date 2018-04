SaS: Ak Drucker nevysvetlí pochybnosti okolo pozemkov, musí odísť

Na archívnej snímke zľava podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Kiššová, predseda SaS Richard Sulík a podpredseda SaS Ľubomír Galko. Foto: TASR Jakub Kotian Na archívnej snímke zľava podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Kiššová, predseda SaS Richard Sulík a podpredseda SaS Ľubomír Galko. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 10. apríla (TASR) - Pokiaľ minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) nevysvetlí vážne pochybnosti v súvislosti s pozemkami, ktoré so svojou manželkou nadobudol v Trnave a okolí, strana SaS je pripravená iniciovať otázku jeho dôveryhodnosti a zotrvania na ministerskom poste na mimoriadnej schôdzi parlamentu.Podľa liberálov je Drucker naivný, ak sa domnieva, že podozrenia z korupcie môže odbiť slovami, že podnikanie jeho manželky je „postavené rýdzo na trhových princípoch a v žiadnom prípade nie je spojiteľné s jeho pôsobením v akejkoľvek verejnej funkcii". Presvedčení sú o tom zástupcovia SaS, podľa ktorých by mal Drucker predstúpiť pred médiá so všetkými dokladmi a zodpovedať im všetky otázky. "Ak pochybnosti nevysvetlí, musí zo svojej funkcie odísť," zdôraznili zástupcovia najsilnejšej opozičnej strany.Líder OĽaNO Igor Matovič v pondelok (9.4.) vyhlásil, že Drucker a jeho manželka získali pozemky pri Trnave a v samotnom meste za desatinu ich trhovej hodnoty. Ušetriť tak mali až 1,38 milióna eur, ktoré tak skončili v ich peňaženke. Druckera vyzval, aby zverejnil všetky dokumenty k tomu, ako pozemky nadobudol. Podľa Matoviča Drucker najskôr ako šéf Slovenskej pošty podpísal s firmou Rempo viaceré dodávateľské zmluvy. Neskôr mala jeho manželka získať od spoločnosti s rovnakými majiteľmi, ako má Rempo, pozemky pod cenu v Špačinciach a v Trnave.Drucker Matovičove tvrdenia rezolútne odmietol a označil ich za vykonštruované obvinenia. Ohradila sa aj firma Rempo. Matovičove slová označili majitelia a konatelia Klára Dvorecká a Stanislav Baláž za 'vyfabulované konštrukcie'.