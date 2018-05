SaS chce regionálne školstvo financovať z kapitoly rezortu školstva

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. mája (TASR) - Regionálne školstvo by malo byť financované výlučne z kapitoly ministerstva školstva, ako tomu bolo do roku 2013. Myslí si to opozičná SaS, ktorá navrhuje návrat k spôsobu financovania spred roka 2013. Zmenu chcú poslanci Branislav Gröhling, Jozef Rajtár a Lucia Ďuriš Nicholsonová presadiť na májovej schôdzi Národnej rady SR novelizáciou zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.Pripomínajú, že k zmene financovania regionálneho školstva došlo v rámci projektu ESO (Efektívna Spoľahlivá a Otvorená štátna správa).uvádzajú poslanci, podľa ktorých sa takéto financovanie javí ako neprehľadné a nesystematické.tvrdia liberáli, ktorí to chcú zmeniť novelou zákona.vysvetľujú.Zjednotenie financovania by podľa SaS malo prispieť k transparentnosti, prehľadnosti a efektívnosti financovania školstva.dopĺňajú poslanci SaS. Navrhujú, aby novela zákona bola v prípade schválenia účinná od 1. septembra 2018.