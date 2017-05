SaS: Kriminálny úrad FS má kryť podozrenia z daňových podvodov Dúhy

Na archívnej snímke Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 29. mája (TASR) – Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) mal kryť podozrenia z daňových únikov štatutárov stavebnej spoločnosti Dúha v hodnote 1,1 milióna eur. Tvrdí to opozičná strana SaS. Podpredsedníčka Národnej rady (NR) SR Lucia Nicholsonová podáva v tejto súvislosti dve trestné oznámenia.Ako informovala na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave, začiatkom mája dostala anonym s podnetom na začatie trestného stíhania vo veci, z ktorej mali byť podozriví štyria štatutári spoločnosti Dúha. Anonym obsahoval sprievodný list a vypracované kvalifikované trestné oznámenie o podozrení z krátenia dane vo výške 1,1 milióna eur.Nicholsonová pripomenula, že táto stavebná firma získala v konzorciu od štátu zákazku v hodnote takmer 500 miliónov eur na výstavbu diaľničného úseku Višňové – Dubná Skala.vyhlásila s tým, že podľa verejne dostupných zdrojov sa toto anonymné trestné oznámenie zakladá na pravde.Majiteľ Dúhy Miroslav Remeta sa mal pred časom pre médiá vyjadriť, že KÚFS mu vlani zobral účtovníctvo, no pred Vianocami mu ho už vrátil pre zánik dôvodov na kontrolu. Všetky kroky voči nemu aj spoločnosti boli ukončené.Denník Plus jeden deň dnes podľa Nicholsonovej priniesol informáciu, že kvalifikovaným trestným oznámením sa má zaoberať aj Národná kriminálna agentúra (NAKA). Zistenia liberálov sú pritom opačné.pýtala sa.V opačnom prípade je podľa Nicholsonovej pravdivá verzia SaS, že kvalifikované trestné oznámenie nikdy neopustilo KÚFS, pretože niekto zhora sa postaral o to, aby bolodomnieva sa Nicholsonová.Podpredsedníčka parlamentu preto dnes podáva dve trestné oznámenia – jedno za podozrenie z daňových podvodov, druhé za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Celý spis postúpi aj premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Liberáli zároveň vyzvali orgány činné v trestnom konaní na začatie vyšetrovania udalostí na KÚFS.