SaS: Most-Híd by mal presvedčiť Smer a SNS zrušiť Mečiarové amnestie

Vladimír Mečiar, archívne foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. januára (TASR) - Strana SaS podporuje návrh ústavného zákona, ktorým by sa zrušili tzv. Mečiarove amnestie. Zároveň vyzýva Most-Híd, aby využil svoj vplyv vo vládnej koalícii a presvedčil poslancov Smeru-SD a SNS o správnosti tohto kroku. SaS nesúhlasí, že o tom, či je možné amnestie zrušiť, musí najskôr rozhodnúť Ústavný súd SR. Reagovala tak na vyjadrenia predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára.Prijatie ústavného zákona na zrušenie Mečiarových amnestií je podľa SaS jediná možná cesta, aby sa ústavnosťou tohto kroku mohol zaoberať Ústavný súd. "" uviedol predseda SaS Richard Sulík.Most-Híd by podľa neho mal vplývať na koaličných partnerov, aby zrušenie v parlamente podporili. "" poznamenal Sulík.Bugár pre TASR uviedol, že Most-Híd vždy podporoval zrušenie tzv. Mečiarových amnestií a podporí ho aj v druhom čítaní v parlamente. Šéf Mosta-Híd však nemieni namiesto opozície presviedčať svojich koaličných partnerov, aby návrh na zrušenie podporili. Bez nich neprejde." povedal Bugár, podľa ktorého navyše v tomto prípade neexistuje sila, ako presvedčiť koaličných partnerov, aby zmenili stanovisko. "" uviedol Bugár.Myslí si, že pokiaľ sa nezjednotí právne stanovisko, nikdy sa nenájde za zrušenie Mečiarových amnestií potrebných 90 hlasov. "" poznamenal.Parlament má na ďalšej svojej schôdzi definitívne rozhodnúť o opozičnom návrhu na zrušenie Mečiarových amnestií. Na jeho schválenie bude potrebných 90 hlasov. Návrh je teraz v druhom čítaní, okrem opozície ho podporil aj vládny Most-Híd. Smer-SD a SNS nie. Amnestie udelené v roku 1998 sa týkajú prípadu zavlečenia prezidentovho syna Michala Kováča ml. do cudziny, ako aj zmareného referenda. Zo skutku zavlečenia bolo podozrievané vtedajšie vedenie SIS. S prípadom súvisí aj vražda Róberta Remiáša.