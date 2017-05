SaS pripravuje podanie na Ústavný súd pre vyvlastňovaciu novelu

Na snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík . Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 19. mája (TASR) - Opozičná strana SaS začína dnešným dňom pripravovať podanie na Ústavný súd SR pre novelu zákona, ktorá umožní práce na pozemkoch pod diaľnicami ešte predtým, ako sa vyvlastnia.avizovali liberáli. Zároveň chcú ústavný súd požiadať, aby vydal predbežné opatrenie, ktorým by sa účinnosť zákona pozastavila.Právnu normu prvýkrát schválenú v utorok (16.5.) prezident SR Andrej Kiska vo štvrtok (18.5.) vetoval. Poslanci Národnej rady (NR) SR však jeho veto ešte v ten istý deň prelomili a novelu opäť prijali. Platiť tak bude aj bez odobrenia prezidentom.reagovala SaS.Kiska navrhoval, aby parlament pri opätovnom prerokovaní neprijal novelu ako celok. Zákon totiž podľa neho predstavuje významný zásah do základného práva vlastniť majetok.argumentoval prezident.Liberáli majú rovnaký názor. "Je to neprijateľné, je to ďaleko za hranicou akceptovateľnosti v právnom štáte," uviedli vo svojom stanovisku. Schválená novela podľa nich umožní, aby stavebné mechanizmy a s nimi aj pracovníci stavebných firiem vykonávali stavebné práce na pozemkoch, ktoré ešte nie sú štátom vykúpené.tvrdí SaS.Novela zavádza do praxe nový právny inštitút predbežnej držby. Práve ten má umožniť pred ukončením vyvlastňovacieho procesu vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu na pozemkoch pod cestami. Právnu normu pripravilo ministerstvo dopravy predovšetkým pre problémy s vysporiadaním pozemkov pod bratislavským obchvatom.