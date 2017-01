SaS víta ochotu KDH postupovať spoločne v krajských voľbách

Predseda SaS Richard Sulík Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Na snímke predseda strany MOST-HÍD Béla Bugár počas tlačovej konferencie po skončení Republikovej rady, 20. augusta 2016 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. januára (TASR) - Ochotu KDH postupovať vo voľbách do samosprávnych krajov spoločne spolu so stranou Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutím OĽaNO-NOVA strana SaS víta. TASR informovala Jarmila Paulíková z komunikačného oddelenie SaS.,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.Zareagoval aj na výzvu predsedu koaličnej strany Most-Híd Bélu Bugára, podľa ktorého by sa mali všetky štandardné strany spojiť proti extrémistom.,“ dodal Sulík.Bugár v uplynulých dňoch uviedol, že rozhádané štandardné a neštandardné strany by sa mali zmieriť a vo voľbách do vyšších územných celkov by mali spolupracovať v boji proti kandidátom kotlebovcov.