SaS:Vláda dotuje pozície, na ktorých budú potrební ľudia zo zahraničia

Bratislava 19. mája (TASR) – Vláda Roberta Fica (Smer-SD) dotuje investičnými stimulmi pracovné miesta, na ktoré bude potrebné dovážať zamestnancov zo zahraničia. Tvrdia to predstavitelia opozičnej SaS a mysleli tým vládou schválené dotácie pre automobilku PSA Peugeot Citroën v Trnave.Vládny kabinet odobril pre túto spoločnosť poskytnutie investičnej pomoci vo výške 18,63 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu.zdôraznila na dnešnej tlačovej konferencii poslankyňa SaS Jana Kiššová.Na túto dotáciu sa totiž podľa jej slov neskladá vláda ani minister Peter Žiga (Smer-SD) či premiér Fico, ale každý jeden občan Slovenska.opísala Kiššová.Na tejto konkrétnej investičnej pomoci však liberálom prekáža aj to, že v súčasnosti sa už v automobilovom priemysle prejavuje nedostatok kvalifikovaných pracovných.dodala Kiššová. Pýtala sa teda, prečo vláda ide dotovať pracovné miesta, na ktoré sa budú ľudia dovážať zo zahraničia.vyčíslila Kiššová. Keď sa už teda vláda rozhodla dávať investičnú pomoc, poslankyňa sa pýta, prečo zase na západné Slovensko a prečo do automobilového priemyslu, kde je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.Liberáli pritom vo všeobecnosti považujú stimuly a dotácie za škodlivé pre ekonomiku.vysvetlila poslankyňa. Podľa SaS by sa mali úľavy robiť plošne a pre všetkých, napríklad znížením daňového a odvodového zaťaženia či zlacnením a zjednodušením zamestnávania.