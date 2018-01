SaS:Vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike je byrokratický labyrint

Na archívnej snímke zľava Jana Kiššová, predseda SaS Richard Sulík a Ľubomír Galko. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) - Návrh zákona o sociálnej ekonomike z dielne rezortu práce, ktorý v stredu 10. januára schválila vláda, je podľa opozičnej strany SaSLiberáli to uviedli vo štvrtkovom stanovisku.opísala podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.Pritom na základe tohto zákona sa majú podľa jej slov zamestnávať ťažko zamestnateľné osoby, ktoré neintegroval do pracovného procesu ani dnešný mimoriadny ekonomický boom.Vláda Roberta Fica (Smer-SD) tak týmto zákonom podľa liberálov ukazuje, že je úplne mimo reality.dodala podpredsedníčka Národnej rady SR a poslankyňa SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.Predstavitelia SaS sa preto pýtajú vlády, prečo by niekto za týchto okolností zamestnával ľudí, ktorí nevedia alebo nechcú sústavne pracovať.dodala Ďuriš Nicholsonová.Podnikanie, ktoré závisí od dotácií a úľav pridelených na základe žiadosti rozhodnutím štátneho orgánu, má pritom podľa opozičnej SaS sklon ku korupcii a je neefektívne. Presne v týchto intenciách je podľa liberálov aj zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.dodali poslankyne v stanovisku.Pre ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) je však nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch dlho očakávaným materiálom.zdôraznil šéf rezortu práce po stredajšom rokovaní vlády. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od mája tohto roku.Richter očakáva, že sociálne podniky vytvoria v prvom rade priestor pre dlhodobo nezamestnaných a tiež zdravotne ťažko postihnutých. Nový zákon podľa neho po prvý raz jasne pomenúva pravidlá, ktoré súvisia s fungovaním sociálnych podnikov.Minister odhadol, že v priebehu roka by sa mohla táto oblasť rozvinúť v maximálnej miere.vysvetlil šéf rezortu práce.