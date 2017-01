SaS zmierni podmienky bezúhonnosti pedagógov v novele, ktorú predkladá

Na snímke poslankyňa NRSR Lucia Ď. Nicholsonová (SaS). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. januára (TASR) - Podmienky, za akých by mali po novom pedagogickí zamestnanci preukazovať svoju bezúhonnosť, budú napokon miernejšie. Uviedla to dnes navrhovateľka novely a podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) s tým, že po dohode s profesijnými organizáciami zastrešujúcimi učiteľov a pedagogických zamestnancov nebudú musieť už zamestnaní pedagógovia dokladať svoju bezúhonnosť odpisom z registra trestov. Pôvodný návrh s tým počítal.Škola si však bude môcť v prípade podozrenia vyžiadať na konkrétneho učiteľa odpis z registra trestov a overiť si, či sa v minulosti nedopustil obzvlášť závažného zločinu, ako napríklad zneužívania detí, znásilnenia a podobne. Odpisy tak budú v prípade schválenia novely zákona povinne predkladať len záujemcovia o prácu pedagóga pri nástupe do zamestnania.vysvetlila Ďuriš Nicholsonová.Návrh novely zákona o pedagogických zamestnancoch predložila Ďuriš Nicholsonová spolu s poslancami Natáliou Blahovou a Jurajom Drobom (obaja SaS). Právna norma, ktorá sa aktuálne nachádza v druhom čítaní, je reakciou na konkrétny prípad, ktorý sa odohral na bratislavskej základnej škole. Tá prijala učiteľa, ktorý spĺňal podmienky a predložil čistý výpis z registra trestov. Až po čase sa ukázalo, že učiteľ bol v minulosti súdne trestaný za zneužívanie malých chlapcov, ale keďže bol jeho zločin rokmi zahladený, vo výpise nebol uvedený.povedala Ďuriš Nicholsonová, ktorá sa teší, že sa podarilo dopracovať ku kompromisu. Ten podľa jej slov nebude príliš zaťažovať učiteľov, dá isté právomoci škole a pre nových učiteľov stanoví podmienku dokladať bezúhonnosť odpisom a nie len výpisom z registra trestov.Návrh novely zákona počíta s tým, že v prípade obzvlášť závažného úmyselného trestného činu, trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, týrania blízkej a zverenej osoby a trestného činu výroby detskej pornografie, by sa za bezúhonného nemal považovať ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené, alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený.Na základe súčasného zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa za bezúhonného považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti. Bezúhonnosť sa preukazuje pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.