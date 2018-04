Savčenková absolvuje testovanie na polygrafe, tvrdí jej sestra

Nadija Savčenková, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 17. apríla (TASR) - Bývalá ukrajinská vojačka a súčasná poslankyňa Nadija Savčenková, obvinená z plánovania teroristického útoku a prevratu, sa v utorok začala podrobovať testom na takzvanom detektore lži.Podľa agentúry UNN o tom informovala jej sestra Vira, ktorá upozornila, že testy sa začali v neprítomnosti Savčenkovej advokátov. Tí o mieste a čase testov neboli vopred informovaní a "sú veľmi roztrpčení prístupom vyšetrovateľov". Testovanie by malo trvať asi šesť hodín.Vzhľadom na to, že Savčenková držala vo väzbe hladovku, ošetrujúci lekár jej naordinoval niekoľko dávok glukózy, aby sa jej vyrovnal srdcový rytmus.Savčenková predtým súhlasila, že svoju hladovku na tri dni preruší práve na to, aby mohla absolvovať testy na polygrafe. Tie sa pôvodne mali konať minulý piatok, ale museli ich zrušiť pre nevoľnosť Savčenkovej. Predpokladalo sa, že testy sa uskutočnia tento pondelok. Savčenková však opäť obnovila protestnú hladovku.Savčenková sa stala v minulosti ukrajinskou národnou ikonou po tom, ako bola takmer dva roky väznená v Rusku v súvislosti s usmrtením dvoch novinárov na východe Ukrajiny. Generálny prokurátor Jurij Lucenko ju však nedávno obvinil z prípravy útoku na parlament s použitím ručných granátov a automatických zbraní, za čo jej hrozí doživotný trest odňatia slobody.Ukrajinský parlament 22. marca zbavil Savčenkovú poslaneckej imunity a v rovnaký deň ju zatkla polícia. Na základe rozhodnutie súdov bude vo väzbe do 20. mája.Savčenkovú zajali v roku 2014 počas bojov proti Kremľom podporovaným separatistom v Donbase a po tom, ako ju usvedčili z účasti na zabití dvoch ruských novinárov, strávila zhruba dva roky v ruskom väzení. Do Kyjeva sa vrátila v máji 2016 v rámci výmeny zajatcov a neskôr sa stala ukrajinskou zákonodarkyňou.Jej politická kariéra však utrpela, keď začala podporovať priame rozhovory so separatistami a niekoľkokrát navštívila povstalecké územie. Vlani oznámila založenie vlastnej politickej strany a plán kandidovať za prezidentku.