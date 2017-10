SBL opäť s All Star Game, formát prešiel revolučnými zmenami

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 20. októbra (TASR) - Po ročnej prestávke bude opäť súčasťou sezóny 2017/2018 aj súboj najlepších hráčov Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). Ten sa uskutoční 16. decembra v bratislavskej Hant aréne. Informoval o tom portál basketliga.sk.Najvýznamnejšou novinkou je zmena celého konceptu All Star zápasu.vyjadril sa k zmenám organizátor podujatia Michal Ondruš.Hlasovanie fanúšikov je už minulosťou, v tohtoročnej edícii sa proti sebe postavia premiérovo dva tímy, ktoré povedú kapitáni družstva. Lídrom jedného tímu bude slovenský reprezentant a hráč Interu Bratislava Radoslav Rančík. Proti nemu sa postaví jeho reprezentačný kolega a hráč KB Košice Peter Sedmák.dodal Ondruš.Každý kapitán si postupne vyberie hráčov spomedzi účastníkov SBL bez ohľadu na geografické alebo iné obmedzenie. Z každého tímu si však môže vybrať len jedného zástupcu. Celkovo si kapitáni navolia sedmičku hráčov. Redakcia Eurovia SBL bude mať dvoch tzv. „žolíkov“ – do každého tímu dodajú dvojicu hráčov, tiež bez ohľadu na geografické alebo iné obmedzenie. Konečné zostavy tímov tak budú čítať desiatku basketbalistov, ktoré si potom vyberú svojho trénera a asistenta trénera.Od začiatku novembra začnú kapitáni postupne zverejňovať jednotlivé voľby do svojich tímov. Ani tento rok nebudú chýbať súťaže trojkárov a smečiarov. Kluby môžu od 1. novembra zasielať prostredníctvom videí alebo fotiek svojich kandidátov, následne si fanúšikovia hlasovaním výberu účastníkov súťaží.uviedol generálny manažér Interu.