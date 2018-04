Schmiedlová po postupe do semifinále v Bogote: Verila som si

Anna Karolína Schmiedlová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dvojhra - osemfinále:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Renata Zarazuaová (Mex.) 6:1, 6:4, Emiliana Arangová (Kol.) - Jasmine Paoliniová (Tal.) 7:6 (0), 6:1, Lara Arruabarrenová-Vecinová (5-Šp.) - Sara Sorribesová Tormová (Šp.) 6:0, 6:1, Dalila Jakupovičová (Slovin.) - Elica Kostovová (Bul.) 6:2, 6:2, Ana Bogdanová (7-Rum.) - Anna Blinkovová (Rus.) 1:6, 7:6 (8), 6:4, Magda Linetteová (2-Poľ.) - Maria Fernanda Herazová Gonzalezová (Kol.) 6:2, 6:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bogota 13. apríla (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová postúpila na turnaji WTA v kolumbijskej Bogote už do semifinále dvojhry. Vo štvrťfinále viedla nad domácou tínedžerkou Emilianou Arangovou 6:1 a 1:0 v 2. sete, keď jej súperka zápas skrečovala pre zranenie stehenného svalu. Schmiedlová sa v semifinále stretne v sobotu o 17.30 SELČ so siedmou nasadenou Rumunkou Anou Bogdanovou, ktorá vyradila Danielu Seguelovú z Čile po výsledku 6:1, 6:1.Dvadsaťtriročná Slovenka v prvom sete jasne dominovala, trikrát vzala súperke servis, kým sama stratila podanie iba raz. V druhom sete viedla 1:0, keď 17-ročná Arangová duel skrečovala pre zranenie.zhodnotila štvrťfinálový súboj Schmiedlová.Tá v 1. kole v Bogote vyradila v troch setoch Irinu Falconiovú z USA, čím prerušila čiernu sériu a po poldruharočnej prestávke uspela v zápase hlavnej súťaže na turnaji WTA. V 2. kole si poradila s mexickou kvalifikantkou Renatou Zarazuaovou hladko 6:1, 6:4. Po triumfe nad Arangovou sa prebojovala do svojho prvého semifinále na hlavnom profesionálnom okruhu od roku 2015.povedala Schmiedlová pre oficiálnu webstránku WTA. Pre obe hráčky to bol už druhý duel v piatok, keďže v dôsledku nepriaznivého počasia museli organizátori posúvať stretnutia a nahustiť program.dodala Schmiedlová.